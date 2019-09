VAILLANCOURT, Paul-Émile



À Montréal-Nord, le mardi 3 septembre 2019 est décédé, à l'âge de 86 ans, Paul-Émile Vaillancourt, époux de feu Georgette Perreault Vaillancourt.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge et Linda (Rodrigue), ses petits-enfants Sylvie (Mathieu), Éric (Mélanie), Jimmy, ses arrière-petits-enfants Talyana et Lucas, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 19 septembre 2019 de 18h à 21h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 21h en la chapelle du complexe.