SOLARI, Antoinette



À Montréal, le jeudi 12 septembre 2019 est décédée, à l'âge de 73 ans, Antoinette Solari.Elle laisse dans le deuil sa mère Angelina, ses enfants Caroline (Patrick) et Geneviève (Daniel), ses petits-enfants Maude, Laurence et Éloïse, son frère Joseph, sa soeur Lina (Marc), sa grande amie Denise ainsi que ses parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 21 septembre 2019 de 10h30 à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.