JODOIN, Claude



À Varennes, le 28 août 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Claude Jodoin, époux de Mme Gisèle Emond, prédécédé de sa fille Claudette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Yves Cardin), Danielle (Marco Didier), Simon (Linda Ouellette) et Richard; ses petits-enfants Marie-Pier, Cynthia, Marc-André, Jessica, David et Jessica et son arrière-petite-fille Ève ainsi que son frère et ses soeurs.La famille accueillera parents et amis le samedi, 21 septembre à compter de 10 h à la Basilique Sainte-Anne.Les funérailles, en présence des cendres auront lieu le même jour à 11 h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes.La famille désire remercier le personnel du Foyer de Lajemmerais pour les bons soins prodigués à M. Jodoin.VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 Téléc. (450) 655-0941