DRAPEAU, Gérald



À Terrebonne, le 19 juillet 2019, dans sa soixante-dix-septième année, est décédé Gérald Drapeau, époux de Nicole Viau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines et amis.Les funérailles auront lieu en l'église St-Louis de France, 825, St-Louis, Terrebonne, Qc, J6W 1J7, le samedi 21 septembre à 11h00. La famille y recevra les condoléances dès 10h00.