WERBISKI (TREMBLAY), Marthe



Paisiblement, à l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 10 septembre 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Marthe Tremblay, épouse de feu Joseph Werbiski, demeurant à St-Hubert et autrefois de Cowansville où elle a enseigné pendant plus de 25 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Johanne, Paul (Manon), Suzanne et Robert (Louise).Elle laisse également ses petits-enfants, Amélie, Tanya, Nicolas, Eric, Michelle, Steven et Maxime, ses sept arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, Rachel et Noëlla Tremblay, son beau-frère, Bill Werbicki (Betty) ainsi que ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 21 septembre à compter de midi au salon funéraire101, RUE JEAN-BESRÉCOWANSVILLLE J2K 0L3Tél. 450 263-1212 www.desourdy.caUne liturgie de la Parole aura lieu ce même samedi 21 septembre à 14h30 en la chapelle du salon suivie de la mise en place au columbarium Désourdy.Des dons, en sa mémoire, à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher seraient appréciés.Formulaires disponibles au salonou au https://fondationhpb.org/