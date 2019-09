RIOUX - CLOUTIER, Gertrude



De Sainte-Thérèse, le mercredi 4 septembre 2019, à l'âge de, est décédée Mme Gertrude Rioux, épouse de feu M. Léopold Cloutier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Olivier (feu Nicole), Marc (Louise), Jacques (Denise) et Réjent (feu Lyne), ses petits-enfants Daniel (Véronique), Isabelle (David), Annie (Jean-Nicolas), Sandra (Brent), Sébastien (Cindy), Myriam (Brendon), Julien et Sarah, ses arrière-petits-enfants Mathilde, Xavier, Samuel, Zachary, Alexia, Lucas, Jade, Thomas, Isaak, Naomie, Reyla et Nicolas, ses soeurs Jemma et Isabelle, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille a reçu les condoléances au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈREle samedi 21 septembre de 13h à 16h30. Une liturgie de la Parole a été célébrée en son honneur à la chapelle du même endroit à 16h30.