MORIN, Johanne



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4 septembre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Johanne Morin, épouse de M. Laurier Bellavance.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Rachel Buisson Morin, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que les enfants et petits-enfants de son époux, autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église St-François d'Assise, située au 700 rue Georges-Bizet, Montréal, le samedi 28 septembre 2019, à compter de 10h30 et une liturgie de la Parole suivra à 12h.Selon les volontés de Johanne, des dons peuvent être envoyés à l'Hôpital du Haut-Richelieu.