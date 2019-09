CAMPEAU, Benoit



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 7 septembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Benoit Campeau, époux de feu Mme Suzanne Cyr.Il laisse dans le deuil ses enfants Yves (France Lalonde), Louise (Yves Dupras) et Serge (Lyne Masse), ses petits-enfants Ian, Marie-Ève, Jonathan, Chanel, Alexis et Marie-Ève et Carl Mathieu, ses arrière-petits-enfants Andrew, Zachary, Alicia, Juliette, Charlie et Camila, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 21 septembre 2019 à 13h30 en l'église de Sainte-Marthe, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances à l'église dès midi.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.www.maisonfuneraireroussin.com