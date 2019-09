Ce soir, la 2e édition du Supercross MTL au Stade olympique

Hier matin j’ai assisté à la séance spectaculaire de reconnaissance de parcours des pilotes dans le cadre de la 2e édition du Supercross MTL, présentée par GESTEV, qui se déroule ce soir au Stade olympique. En plus des pilotes de pointe, de la série Triple Crown Rockstar Energy, les spectateurs verront aussi des courses de VTT, les spectaculaires prouesses de Ben Milot ainsi que les vedettes du motocross qui déjà ont fait vibrer le Stade, dont Jean-Sébastien Roy.

Malcolm « Mookie » Stewart, le gagnant de l’an dernier revient au Stade olympique défendre son titre. Jeune frère de James « Bubba » Stewart, un ancien champion de supercross et de motocross, le redoutable pilote a subi une blessure importante en début de saison.

Le pilote, MadMax, alias Richard Lacroix, figure bien connue du milieu de l’autocross, est de retour après une absence de 11 ans. Les amateurs adorent le style spectaculaire et audacieux du champion de l’époque.

L’icône du freestyle motocross, Ben Milot a fait planer sa moto partout dans le monde entre autres aux X-Games, aux X-Fighters et au Championnat du monde de freestyle. Il a passé plus de cinq ans en Chine dans l’un des plus gros spectacles de cirque de la planète, le Cirque du Soleil.

Le pilote Rockstar, Shawn Maffenbeier, huitième au classement canadien de la catégorie 450cc sera à surveiller ce samedi au Supercross.

Le pilote de Mont-Laurier, Bobby Desjardins, bien connu du milieu du VTT, est en compagnie de sa conjointe Phauve Meilleur et de leur fils, Jay.

Avec sa victoire au Supercross 450 de Daytona l’an dernier, Justin Brayton, est devenu le pilote le plus âgé, à 35 ans, à remporter une épreuve dans l’histoire de la série AMA ainsi que le Supercross Triple Crown d’Atlanta, en plus d’avoir été champion à multiples reprises de l’épreuve King of Geneva SX et de l’événement Supercross King of Bercy Supercross.

Il y a un mois le pilote Honda de 21 ans, Dylan Wright, a demandé en mariage Jade Leclerc-Mailhot qu’on voit sur la photo. Natif de Richmond en Ontario, Dylan Wright, qui s’exprime très bien en français, a remporté le championnat canadien d’arénacross et de motocross en 2019 dans la catégorie 250cc. Il est l’un des favoris pour remporter le Supercross au Stade olympique.