DALLAIRE, Jean-Paul

À Laval, le 7 septembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Paul Dallaire, époux de Mme Claire Perron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Yves (Élyse Lemay), Stéphane et Martin (Tiziana Damiano), ses petits-enfants Étienne, Béatrice, Olivier, Juliette, Anne, Ariane et Élodie, ses soeurs Denise, Margot et Pierrette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 21 septembre 2019 de 14h30 à 17h30 à la :Une liturgie de la Parole aura lieu à 17h30 en la chapelle.