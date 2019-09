LEMIRE, François



La famille Lemire a le regret de vous annoncer le décès de François J. Lemire, survenu à Gatineau, le 9 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, originalement de L'Assomption.Époux de feu Thérèse Paradis, il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle et Jacques (Annie-France); ses petits-enfants: Marguerite, François-Xavier, Florence, Juliette, Émilie et Béatrice; sa soeur Thérèse, son frère Guy; ses belles-soeurs, beaux-frères, nièces, neveux et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 21 septembre 2019 à compter de 14 heures à la807, avenue Sainte-CroixSaint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3X6(514) 747-7844Une cérémonie de la Parole suivra à 15 heures.Un merci tout particulier au personnel soignant des hôpitaux de Hull et Gatineau, de la Résidence Villa des Brises, d'OptiNursing et de La RessourSe.de sympathie à l'adresse suivanteinfo@lesjardinsdusouvenir.comPour information : 819-778-1515