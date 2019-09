GIROUARD OUIMET, Jeannine



À Laval, le 10 septembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Jeannine Ouimet. Elle part rejoindre son époux, M. Jean-Guy Girouard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Alain), Daniel (Sylvie), Gaëtan, Claude (Carole), Alain (Maryse), Chantal (Luc) et Sylvie (Roger), ses 13 petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 20 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:Les funérailles auront lieu le samedi 21 septembre 2019 à 11h à la paroisse Sainte-Béatrice.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer et/ou la Fondation des maladies du coeur.