Des séquelles graves après avoir accouché

« J’ai appelé ma mère et ma sœur, et je leur ai fait mes adieux. J’étais sûre que j’allais mourir », confie-t-elle.

Dans l’urgence, Mme Michaud a subi une hystérectomie (retrait de l’utérus) et ne pourra donc plus jamais enfanter. Transférée à l’Hôpital du Sacré-Cœur à Montréal, elle a passé six jours dans le coma.

Encore aujourd’hui, cette conseillère en financement commercial n’a presque pas de sensation dans ses pieds et sa main droite, et elle risque des brûlures ou des blessures. Elle n’a plus de flexion dans ses orteils non plus.