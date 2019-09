RAYMOND, Réal



À Montréal, le 13 septembre 2019, à l’âge de 63 ans, est décédé M. Réal Raymond, fils de feu M. Rolland Raymond et de Mme Thérèse Marcotte.Outre sa mère, il laisse dans le deuil son épouse Micheline Cloutier, ses enfants Denis (Nancy), Vanessa (Jeffrey), Marie-Ève (Maxyme), Mathieu (Valérie) et Steve (Louise), ses 11 petits-enfants, ses frères et sa soeur Alain, André, Claude, France, Normand et Daniel, ses beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 septembre 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h et samedi dès 9h au complexe funéraire :Une cérémonie y sera célébrée le samedi 21 septembre à 11h.