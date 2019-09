MONETTE, Georges



À Laval, le 23 août 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Georges Monette, époux de madame Janine Hamelin.Il rejoint sa fille Johanne et laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Suzanne (Bernard Despot), ses petits-enfants Alexandre (Isabelle) et Jean-Philippe Lahaise (Nancy), son arrière-petit-enfant Lukas, ses soeurs Thérèse (feu Georges Veilleux) et Carmen Monette (feu Gaston Hamelin) ainsi que des neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 21 septembre 2019 à 11 heures en l'église St-Elzéar située au 16, boul. St-Elzéar est, Laval. La famille recevra vos condoléances dès 10 heures.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Manoir St-Patrice pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval.