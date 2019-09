BRISSON, Robert



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Robert Brisson, époux de madame Lise L'Écuyer, survenu à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 21 août 2019, à l'âge de 87 ans.Outre son épouse, Il laisse dans le deuil ses filles Suzanne, Nicole (Jean Marchand), son petit-fils François, son arrière-petit-fils Charles-Antoine, sa soeur, sa belle-soeur, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 septembre 2019, de 13h30 à 16h à la :s'ensuivront les funérailles qui seront célébrées à 16h en la chapelle de la résidence funéraire de Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.