ST-LAURENT, Antonine

(née Beaulieu)



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 10 septembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Antonine Beaulieu, épouse de feu Clément St-Laurent.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Mario Fagnant), Marc (Lucie Godon) et Sébastien-Marc, ses petits-enfants Marc-Olivier, Mylène et Clément, ses frères et soeurs feu René-Jean, Florelle, Jeanne-Mance, feu Régine, Renée, Sylvie-Ane, feu Jean-Clément, Paul-Florent, Claudine, Jacinthe, feu Guy-Normand et Diane ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du C.H. Pierre Le Gardeur pour leurs bons soins.Exposée le samedi 21 septembre de 9h30 à 12h au complexe funéraire de Repentigny. Les funérailles suivront à 13h en l'église de la Purification (445 Notre-Dame).www.salonfunerairerajotte.com