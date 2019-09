VINCENT, Micheline

née Bellemare



Le 7 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Micheline Bellemare, épouse de feu Jean-Guy Vincent.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Diane), Diane et Manon (Denis), ses petits-enfants Sébastien, Julie, Benoît, Katy, Kim et Chloé, leurs conjoints-es, ses arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Anna-Laberge.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 septembre de 13h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 21 septembre dès 9h30 à la2125, NOTRE-DAMELACHINE514-639-1511Les funérailles suivront à 11h30 en la chapelle de la résidence.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer.