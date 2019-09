TREMBLAY, Serge



À Montréal, le 12 septembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé Serge Tremblay. Il rejoint l'amour de sa vie Micheline Vaive.Il laisse dans le deuil sa fille Chantale et sa conjointe Nathalie, ses petits-enfants Audrey et François ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 septembre 2019 de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivront des témoignes de la famille au salon du complexe.