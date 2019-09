GAUDREAULT, Raymond



Le 9 septembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Raymond Gaudreault, époux de Mme Gisèle Imbeault, père de feu Michel et grand-père de feu Vincent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Dannie (Pierre), Louise et Sylvain (Marie Eve), ses petits-enfants Marie-Pier, Gabriel et Dominique, ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.Il sera exposé le samedi 21 septembre 2019 de 15h à 17h et de 18h30 à 22h ainsi que le dimanche 22 septembre 2019 de 10h à 13h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de la résidence.7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comPour ceux qui le désirent, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.