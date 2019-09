Kwei Kwei, une fête autochtone dans l’Nord

De plus en plus d’intéressés répondent à l’appel de la fête autochtone Kwei Kwei, des mots exprimant salutations et bienvenue. L’événement, qui se tiendra au Parc régional de la Rivière-du-Nord, à Saint-Jérôme, en sera à sa troisième édition.

La fête regroupe des Amérindiens de diverses origines : Algonquins, Mohawks, Micmacs et autres. Ces autochtones, on les croise parfois sans le savoir à cause du métissage et de leurs vêtements comme les nôtres, mais l’événement leur permet de se distinguer par leurs traditions, et de les partager.

Rituels

À l’abri communautaire, la journée débutera par une prière, célébrée par une sage amérindienne. Libre à chacun de se recueillir auprès du feu sacré et de faire un vœu, puis recevoir un acte de purification avec de la fumée de sauge.

Un peu avant midi, sur l’île des Frères, aura lieu un rassemblement de danseurs, vêtus de leur régalia coloré et bougeant au rythme du tambour des fameux Buffalo Hat Singers. On aura aussi l’occasion de voir et entendre l’Esprit du vent, un cercle de femmes qui chantent et jouent du tambour.

Photo courtoisie, Hoan Luong

Traditions

L’événement permettra une immersion dans la culture traditionnelle des Premières Nations de plusieurs façons : légende algonquine, ateliers de fabrication de bâtons de parole, cuisine.

D’ailleurs, un kiosque servira un repas typique pour seulement quelques dollars : la casserole des trois sœurs (courge, maïs et fèves rouges). C’est la chef cuisinière micmaque Norma Condo qui va le préparer, elle qui a ouvert l’été dernier un restaurant d’inspiration autochtone à Pierrefonds, dans l’ouest de Montréal.

En faisant le tour des exposants, on pourra admirer le savoir-faire des artisans à la vue des bijoux, des capteurs de rêve ou des mocassins. Aussi à voir : une démonstration de sculpture sur billot de bois avec scie mécanique.

Comme les années précédentes, les enfants et même certains parents pourront se faire maquiller tout en apprenant la signification des traits et des dessins au visage. L’événement, disons-le, est prometteur en découvertes.

PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

La fête autochtone Kwei Kwei : le samedi 28 septembre (remis au lendemain en cas de pluie)

le samedi 28 septembre (remis au lendemain en cas de pluie) Accès en auto : A-15 nord, sortie 45

A-15 nord, sortie 45 Entrée au parc : 10 $ par adulte, 5 $ par enfant de 6 à 17 ans

10 $ par adulte, 5 $ par enfant de 6 à 17 ans parcrivieredunord.ca

