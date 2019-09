Le chaos dans les salaires des élus

« C’est du sept jours sur sept. Les soirs, il y a aussi souvent des assemblées citoyennes, des consultations, etc. On a des activités presque toutes les fins de semaine depuis qu’on est en poste, soit environ six ans. Mais c’est un choix. Je suis heureux de ça », assure-t-il.

« En plus, on part de loin comme élus. On n’a pas toujours eu bonne presse. C’est important de remettre les pendules à l’heure et de dire qu’on travaille, qu’on fait bien ça et qu’on est rémunérés selon notre charge de travail. »