Le week-end culturel de Kevin Houle

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le roman, Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Baril Guérard. Je suis un fan de cet auteur, qui est aussi acteur, j’ai lu tous ses livres. Ses personnages sont à la fois cyniques et attachants. Ce livre est tout sauf un guide. Il utilise la mode actuelle sur la façon de se lancer en affaires pour faire vivre son personnage principal, qui souhaite démarrer son entreprise. On y retrouve une sorte de violence psychologique sous-jacente à son écriture. C’est confrontant, mais aussi vraiment très intéressant. Il a d’ailleurs fait énormément de recherches sur les start-up pour donner une belle crédibilité à son roman.

Quel est le prochain spectacle que vous irez voir ?

Photo courtoisie

Je veux aller voir la pièce, L’homme de la Mancha, qui prendra l’affiche au Théâtre du Rideau Vert le 24 septembre prochain. Il s’agit d’une reprise, la pièce avait vu le jour au Centre culturel de Joliette à l’été 2002, mais je l’avais manquée à l’époque. Trois comédiens seront de la distribution originale, dont Évelyne Gélinas et Jean Maheux, qui personnifie Don Quichotte, dans une mise en scène de René Richard Cyr. J’adore le théâtre musical, j’ai d’ailleurs débuté dans le métier en faisant du théâtre musical. Ça demande beaucoup de polyvalence.

Quelle est l’émission de télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

Je viens de terminer de visionner sur Netflix la troisième saison de la série espagnole, La Casa de papel. Celle-ci, contrairement aux deux précédentes qui se situent dans la Fabrique Nationale de la Monnaie et du Timbre, où les braqueurs impriment de l’argent, se transporte dans la Banque d’Espagne pour voler l’or du pays et sauver l’un des leurs. C’est vraiment une très bonne série, même si la troisième saison est un peu décevante. Sinon, je suis un fan de la série, Faits divers et de l’écriture de Joanne Arsenau. Son univers est complètement éclaté, tout en étant très brillante dans son intrigue.

Quelle est la musique que vous appréciez ?

Photo courtoisie, Gaëlle Leroyer

J’apprécie la musique de mon bon ami Maxime Desbiens-Tremblay, qui vient de sortir son troisième album, Bleu septembre. Son style, que je considère comme de la pop aérienne, est très mélodique. On peut réécouter son album encore et encore sans jamais se lasser. Cet album est plus personnel, car il ose se livrer. J’ai beaucoup d’admiration pour sa façon d’en parler avec autant de sincérité. Sa chanson Si j’étais moi est ma favorite.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo d’archives, Ben Pelosse

J’ai beaucoup d’admiration pour Guy Nadon qui est à mes yeux le meilleur acteur vivant au Québec. Non seulement c’est un acteur flamboyant, mais aussi extrêmement sincère dans ses interprétations. En plus, il peut être polyvalent, pouvant aussi bien jouer au théâtre qu’à la télévision avec toujours une grande authenticité. On s’attache à lui, peu importe le rôle. J’ai eu la chance de le côtoyer dans la série Faits divers, et c’est un acteur très à l’écoute et très généreux. Dans son travail, il ne prend rien à la légère. Il est pour moi une source d’inspiration, j’apprends beaucoup à le regarder travailler.

On suit Kevin Houle