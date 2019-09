Les incontournables de l’automne

Excalibur arrive cette année avec son modèle Micro 360 TD qui a pour caractéristique principale de pouvoir se transporter beaucoup plus facilement. En plus du support à flèches qui est détachable, la tête de l’arbalète peut elle aussi s’enlever en quelques secondes, rendant le transport encore plus facile. Le système d’armement, incluant la manivelle, est inclus et tout le support de tir est monté sur des coussins amortisseurs. (1499 $)

Une nouvelle gamme de vêtements de chasse québécoise fait son apparition cette saison. La compagnie Connec a créé une gamme unique avec des caractéristiques qui vont faire la différence. Le graphisme du camouflage est original et a été créé par les designers de la compagnie. Dans le manteau, on retrouve deux poches à l’avant avec des caractéristiques très intéressantes, par exemple des étuis en filet pour mettre à l’abri les cartes SD de vos caméras de surveillance ou de votre GPS. Dans l’autre poche, il y a un embout qui permet de faire sortir votre ruban marqueur tout en plaçant le rouleau à l’intérieur de la poche. Sur le bras, il y a une pochette pour les munitions alors qu’à l’intérieur du manteau, on retrouve une poche intégrée pour y déposer vos permis. Dans la poche du bas à l’avant du manteau, il y a un crochet pour vos clés de voitures et autres. Le manteau devient en quelque sorte votre sac à dos. (Manteau 189,95 $ et pantalon 169,95 $)