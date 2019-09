Madhya Pradesh: safari tout confort

PARC NATIONAL DE SAPTURA, Inde | En plein cœur de l’Inde, il y a l’État du Madhya Pradesh et sa verdoyante capitale : Bhopal.

Ce cœur bat au rythme de l’aventure, de la nature et d’une faune emblématique que les touristes découvrent dans d’extraordinaires conditions de confort et d’exotisme ainsi que dans le plus grand respect de l’environnement et du développement durable.

Photo Agence QMI, Yves Ouellet L’immense majorité des voyageurs en Inde s’en tiennent au classique Triangle d’Or, de Delhi à Jaipur, en passant par Agra et le Taj Mahal. Outre les amateurs de haute montagne qui fréquentent la région de l’Himalaya, personne encore n’y voit un pays de plein air et de grands espaces sauvages. Pourtant, le mot « jungle » vient de la langue hindie, et la jungle indienne fait rêver tous les enfants depuis plus d’un siècle avec Le livre de la jungle de Rudyard Kipling et les films de Disney.

Photo Agence QMI, Yves Ouellet Les tigres du Bengale, les léopards et les bisons indiens, les panthères, les singes macaques et langurs, les variétés d’antilopes et de cerfs, les sangliers et 250 espèces d’oiseaux, on a de bonnes chances de les admirer dans le parc national de Satpura, au centre-sud du Madhya Pradesh. Et tous les moyens sont bons pour ce faire. Photo Agence QMI, Yves Ouellet

Glamping de luxe

Le pourvoyeur d’aventure Ibex Expeditions (choisi meilleure compagnie de tourisme d’aventures au monde par National Geographic) et l’entreprise hôtelière familiale Reni Pani se sont unis pour redéfinir cette forme de camping tout confort appelée « glamping ».

Parlons d’abord hébergement. Avant de plonger en pleine jungle, histoire de se remettre du voyagement et du décalage, l’expérience débute à Bhopal, au superbe Jehan Numa Palace Hotel. Un opulent palais colonial 5 étoiles avec sa paisible cour intérieure à l’ombre d’un gigantesque bougainvillier.

Photo Agence QMI, Yves Ouellet Après quelques heures d’émotions fortes sur la route, on se retrouve dans la vallée de la rivière Pachmarhi, pour trois jours de rando. L’équipe de Reni Pani a monté un campement mobile incomparable. Une dizaine de tentes prospecteurs sont aménagées sur la plage, avec un mobilier pratique et confortable. Derrière chaque unité, on a planté un paravent, puis élevé une douche et une toilette privées avec un lavabo au centre. Une bonne douche après la marche ? En quelques minutes, le réservoir est empli d’eau chaude et vous vous douchez comme à la maison. Une escouade impressionnante s’affaire à élaborer des repas fastueux qu’on savoure au coucher de soleil sur la longue tablée somptueusement montée. Les amuse-gueule sont servis en apéro autour du « feu de camp », des chandelles dans des sacs de papier. Le barman trône devant son étalage de bouteilles, prêt à mixer le cocktail du jour. Le plus incroyable, c’est que toutes ces installations seront démontées en quelques heures et remontées à la prochaine étape de randonnée, avant l’arrivée des marcheurs. Photo Agence QMI, Yves Ouellet