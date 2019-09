Les journaux de l’ex-ministre libéral Martin Cauchon — Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, La Voix de l’Est, La Tribune et Le Quotidien — agonisent.

Ils ont été placés à l’abri des créanciers. On cherche désespérément un acheteur.

On estime à environ 65 millions $ le déficit actuariel des régimes de retraite des employés actuels et des ex-employés aujourd’hui retraités.

À l’époque, la transaction avait beaucoup étonné, et nous n’en avons jamais connu les détails.

Il fut élu député relativement jeune. Il siégea pendant onze ans comme député et ministre, jusqu’en 2004. Il pratiqua ensuite le droit dans divers cabinets.

Tout cela permet de vivre confortablement, mais est-ce suffisant pour acheter, renflouer et garder en vie ces quotidiens ?

On a la réponse sous les yeux.

En vendant, on se délestait non seulement de journaux qui perdaient de l’argent, mais aussi de ces fonds.

Bref, tant le vendeur que l’acheteur ne pouvaient pas ignorer qu’ils mettaient à risque les retraites des employés d’hier et celles à venir.

Il arrive certes qu’il faille remercier des employés pour survivre, comme Québecor le fit avec Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec.

Quand une personne est âgée, ses options sont infiniment plus limitées. Le fonds de pension est primordial.

On part à la retraite en tenant pour acquis qu’on peut compter sur ce qui fut signé noir sur blanc.

Le gouvernement Legault n’exigera pas qu’un éventuel acheteur reprenne les régimes de retraite, et ne les renflouera pas lui-même.

Forcer la reprise des régimes de retraite, c’est éloigner les acheteurs potentiels. On ne peut non plus utiliser des fonds publics pour garantir des régimes privés.