Photos souvenirs: Anick Lemay

Aussitôt demandée

Photo courtoisie, Radio-Canada

Dès sa sortie du conservatoire de Québec, en 1996, la jeune femme native de Thetford Mines obtenait de beaux rôles à la télévision. Après des débuts remarqués dans la série 4 et demi..., elle se joignait à la distribution de la minisérie historique Les Bâtisseurs d’eau à Radio-Canada, tissée autour de l’histoire de l’hydroélectricité du Québec. Anick, 25 ans, y jouait le rôle de Germaine Vigneault aux côtés d’Hugo Dubé.

Il y a près de 20 ans

Photo d'archives, Alfred Lanctôt

L’une des premières entrevues accordées au Journal de Montréal, en 2001, alors qu’on lui avait confié le rôle de Brigitte David dans la série télé Tribu.com. Cette populaire série de Michelle Allen racontait la vie d’un groupe de trentenaires œuvrant dans le milieu très compétitif de la publicité. Encore aujourd’hui, près de 20 ans plus tard, Anick joue les textes de cette auteure à succès dans L’Échappée, à TVA.

Angélina

Photo d'archives

Lors du tournage du long métrage Le Survenant, tourné en 2005 par Éric Canuel. Anick se glissait dans la peau de la douce et belle Angélina Desmarais qui, malgré un handicap à un pied et son peu d’assurance, troublait le cœur du grand aventurier (Jean-Nicolas Verreault). Une adaptation du roman de Germaine Guèvremont, de la série télévisée et du film noir et blanc de 1957 (avec Béatrice Picard et Jean Coutu).

Enceinte de sa fille

Photo d'archives, Alliance Atlantis Vivafilm

En 2006, Anick Lemay, enceinte de sa fille, se déplaçait à la rencontre de presse pour faire la promotion du film Cheech, dans lequel elle interprète le rôle d’une très populaire employée de Ron (Patrice Robitaille), le propriétaire d’une petite agence d’escortes. Aujourd’hui devenue une très belle adolescente, sa fille Simone, 13 ans, est sa grande complice.

Mariage télé

Photo d'archives

Radieuse en robe de mariée, pour les besoins de la cause. C’était dans la série Tribu.com, diffusée à TVA de 2001 à 2003. Le personnage de la comédienne, l’ambitieuse Brigitte David, épousait le beau François (Frédérick De Grandpré). Ce personnage a contribué à faire connaître Anick Lemay par un large public. Elle a par la suite joué dans plus d’une douzaine de séries et films québécois­­­.



♦ Anick Lemay fait un retour remarqué dans la nouvelle saison de L’Échappée aux côtés de Julie Perreault . Son personnage, Noémie Francœur, qui a séjourné un an au Costa Rica dans la maison de son père, revient changé. Noémie s’est absentée des intrigues, le temps que la comédienne, atteinte du cancer du sein, se rétablisse. Elle est aujourd’hui guérie.

♦ Alors qu’elle combattait le cancer, Anick Lemay a publié une série de chroniques coups de poing sur le site Urbania, en racontant les épreuves de son combat. Ces textes qui ont révélé une auteure très douée ont été publiés dans un recueil intitulé Le gouffre lumineux, qui a notamment été distribué gratuitement dans les centres d’oncologie du Québec.

♦ Anick Lemay anime le documentaire Mont Tétons qui sera présenté à Moi et Cie le 30 septembre à 19 h. La comédienne a suivi cinq femmes atteintes du cancer au cours des étapes de leur maladie. Anick travaille aussi sur un court métrage avec Louise Latraverse sur l’Alzheimer et l’aide médicale à mourir.

♦ La comédienne consacre aussi du temps au resto Le Mam’zelle Pub, qu’elle a ouvert il y a cinq ans avec sa sœur Roxane, à Magog.