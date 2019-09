Quand l’appât de l’argent vient noircir le portrait

J’aimerais mettre en garde celle qui vous écrit ce matin ainsi que sa sœur, du danger qui les guette à laisser leur mère accepter que son « voisin de gauche » la visite aussi régulièrement qu’il le fait depuis le décès de leur père. En se servant de tous les prétextes à sa portée pour entrer dans son intimité jusqu’à le soupçonner de dormir chez elle à l’occasion, elles ont raison de penser que cet homme est un prédateur.

Vous, Louise, vous leur conseillez d’en parler directement avec leur mère, à la condition de ne pas la juger, juste pour savoir si elle est vraiment intéressée par lui. Eh bien moi, je serais allée beaucoup plus loin dans mon conseil. Je pense qu’elles devraient carrément mettre leur mère en garde contre un homme qui souhaite mettre la main sur son héritage.

Mon frère et moi, on a vécu quelque chose de similaire après le décès de notre père. Notre mère qui avait hérité d’un certain montant d’argent était devenue une proie facile pour un prédateur, en ce sens qu’elle se disait incapable de vivre sans homme, elle qui avait été dépendante de notre père toute sa vie. De la même manière que dans le cas exposé, un de ses amis, veuf, a flairé la bonne affaire.

Petit à petit il s’est rapproché de notre mère en offrant de l’aider pour un paquet d’affaires que ma mère avait du mal à exécuter par elle-même, jusqu’au jour où on s’est rendu compte qu’il avait aménagé avec elle et l’avait demandée en mariage.

On a tout fait mon frère et moi pour la dissuader d’accepter. Il était trop tard. Elle était prise au piège et prétendait l’aimer autant qu’elle avait aimé notre père. Comme on était gênés de lui parler directement de son testament, on a laissé aller l’affaire. À son décès, cinq ans plus tard, il héritait de la grosse part, et nous, on se retrouvait avec les miettes.

On a tout fait ma sœur et moi pour faire invalider le testament, mais ce fut peine perdue. Vous auriez dû dire à ces filles que si elles ne voulaient pas tout perdre comme nous, elles devraient mettre cartes sur table pour que leur mère prenne conscience de l’injustice qu’elle se prépare à faire. Pour un pauvre petit cinq ans de vie commune avec notre mère, cet homme a récolté la quasi-totalité des biens accumulés par notre père. Et ça, voyez-vous, à nos yeux, c’est d’une grande injustice.

Enfants lésés à jamais

Personne ne vous a jamais dit qu’un héritage n’est un acquis pour personne et que c’est le privilège du testateur de léguer son argent à qui il veut ? Ma réponse est restée dans les limites de la décence. Si ces filles veulent mettre leur mère en garde contre un éventuel prédateur, elles doivent le faire clairement.

Mais si leur but est de faire savoir à leur mère qu’elles souhaiteraient hériter de ses biens à son décès, et qu’en conséquence, elles réprouvent que cette dernière se mette en couple avec un homme qui risquerait de leur ravir ce à quoi elles considèrent avoir droit en exclusivité, permettez-moi de me garder une petite gêne.