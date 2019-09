Saint-Constant: elle tombe dans la rivière en essayant de se stationner

SAINT-CONSTANT | Une automobiliste est tombée dans une rivière samedi matin à Saint-Constant, en Montérégie, après avoir fait une mauvaise manœuvre en essayant de se stationner.

Photo Agence QMI

Heureusement, ni elle ni les deux autres occupants de la voiture n’ont été blessés sévèrement lors de la chute, ont indiqué les policiers.

Photo Agence QMI

La conductrice et les deux passagers ont quand même été transportés à l’hôpital.

Photo Agence QMI

Les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves, s’il faut se fier aux images de l’incident qui ont été transmises à l’Agence QMI via la boîte courriel Scoop.

On y voit l’automobile renversée dans la rivière Saint-Pierre. On peut apercevoir également que la clôture, qui séparait la rive et le stationnement du restaurant «Le Croque», a été défoncée au moment de l’accident.

Selon les policiers, rien d’illégal ou de dangereux n’a été commis par la conductrice.