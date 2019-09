Toutes à la palestre!

La Palestre nationale

Sur la paisible rue Cherrier, à quelques pas du parc Lafontaine, se dresse un édifice où l’on fait de l’exercice depuis 1918 ! La Palestre nationale propose différentes activités comme la boxe, la gymnastique, la lutte... Car justement, le mot palestre désigne le lieu où l’on pratique la lutte, en grec ancien. La Palestre est fondée pour donner un lieu aux Canadiens français pour la pratique de divers sports, alors que les anglophones ont déjà leur association de sports amateurs depuis la fin du XIXe siècle. On la doit à une communauté d’hommes d’affaires, menée notamment par

Adolphe-Louis Caron, de la société de bijoutiers Caron et Frères. La Palestre a perdu sa piscine, une des premières piscines publiques de la ville. Mais elle continue d’accueillir sportifs – et sportives ! – au cours du XXe siècle. Aujourd’hui, ce sont les élèves du programme de danse de l’UQAM qui en bénéficient.

Un organisme disparu

Les lettres ont disparu de la façade actuelle de l’édifice, mais l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française a joué un rôle très important dans l’animation des services à la jeunesse à partir de 1903. L’organisation, d’abord une initiative d’étudiants de collèges, guidés par différents professeurs membres d’ordres religieux, est très fortement teintée de l’influence du clergé catholique, qui cherche depuis quelques années déjà à valoriser l’héritage culturel canadien-français et à donner aux francophones catholiques les moyens de former une élite. Le mouvement doit aussi servir à former cette élite selon des valeurs chrétiennes, non politisées, loin du libéralisme économique et politique. Leurs actions sont ressenties non seulement au Québec, mais aussi ailleurs au Canada, auprès des communautés francophones hors Québec, en Alberta, notamment. L’Association, qui occupe la Palestre nationale à partir de 1931, se désintègre dans les années 1940.

Les femmes, le sport et l’escrime

Photo courtoisie, Bibliothèque et archives nationales du Québec, Conrad Poirier, P48,S1,P11947.

En avril 1945, ces escrimeuses sont probablement parmi les rares femmes canadiennes-françaises à pratiquer ce sport de combat. À l’époque, les jeunes femmes sportives sont encouragées à faire du sport pour être en santé tout en restant féminines, et non pour le plaisir compétitif ou la beauté pure du sport. Les connaisseurs reconnaîtront leur arme : le fleuret. Cependant, il s’agit traditionnellement d’une arme d’entraînement, apparue au XVIIIe, qui n’a jamais connu les champs de bataille... et pour cause ! La pointe porte une mouche, une sorte de bouton qui permet d’éviter les blessures. À cette époque, c’est la seule arme autorisée aux dames dans les combats compétitifs. La pratique féminine des sports, et de l’escrime en particulier, est à l’époque relativement récente. Les compétitions olympiques d’escrime ne s’ouvrent aux femmes qu’en 1924 (les Canadiennes y arrivent en 1934), au fleuret seulement, alors que les hommes pratiquent aussi le sabre et l’épée, des armes dont la pratique au niveau olympique est ouverte aux dames à partir de 1996 !

