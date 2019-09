Un homme de 72 ans disparu à Blainville

La police de Blainville, dans les Laurentides, est à la recherche d’un homme de 72 ans, disparu depuis jeudi.

Photo COURTOISIE

Léo Pageau a été vu pour la dernière fois dans une caisse Desjardins du boulevard du Curé-Labelle, jeudi, vers 14h.

L’homme semble se déplacer à pied, à l’aide d’une canne. Selon ses proches, il a des problèmes de santé et nécessite une médication.

Photo COURTOISIE

M. Pageau mesure 175 cm (5 pi 8 po) pour 64 kg (140 lb). Il a les cheveux blancs et les yeux bruns. Il portait des pantalons foncés, un manteau coupe-vent gris foncé et blanc, un polo vert turquoise, une casquette grise et des chaussures de sport.

La police de Blainville demande aux personnes qui pourraient l’aider à le localiser de contacter le 450 434-5300.