Une nouvelle technologie au service des chasseurs

Les concepteurs ont prévu une consommation minimale, ce qui leur permet d’avancer que la mangeoire peut fonctionner durant plus de six mois.

Elle est fabriquée en aluminium de 12 Ga d’épaisseur. L’inventeur, Fernand Roger, de Drummondville, a bien pris soin de la concevoir avec une structure solide. Elle est découpée au laser et assemblée avec plus de 80 rivets et boulons. Elle mesure 36 pouces de haut par 24 pouces de largeur et de profondeur.