Victoire des Carabins contre le Rouget et Or

Les Carabins de l’Université de Montréal ont freiné une vilaine séquence de cinq défaites consécutives face au Rouge et Or de l’Université Laval en disposant des champions de la Coupe Vanier par la marque de 23-18 dans un match disputé cet après-midi dans un CEPSUM rempli au bouchon.

Les deux offensives ont peiné tout le match face à deux des meilleures défensives au pays. C’est finalement Dimitri Morand qui a procuré la victoire aux Bleus avec un majeur sur une course d’une verge au début du 4e quart.

Avec une fiche de quatre victoires et aucune défaite, les Carabins prennent l’exclusivité du 1er rang du RSEQ. Il s’agissait d’une première défaite cette saison pour le Rouge et Or (2-1) et d’un premier revers depuis la Coupe Vanier 2017 face aux Mustangs de Western.

Position de terrain

En retard par six à la demie, le Rouge et Or a marqué les seuls points du 3e quart avec trois touchés de sûreté pour prendre les devants 18-16.

Deux interceptions coûteuses

Le Rouge et Or a été le premier à s’inscrire à la marque, mais la réplique des Carabins a été foudroyante. Après un placement de David Côté et un touché de sûreté qui procuraient une priorité de cinq points aux visiteurs qui profitaient d’un vent favorable au premier quart, les Bleus ont marqué deux majeurs en 2 min 16 s.

Le demi de coin Jean-Sébastien Bélisle a tout d’abord capté une passe imprécise de Samuel Chénard pour galoper 60 verges jusque dans la zone des buts.

Sur la série suivante dans les dernières secondes du premier quart, Samuel Rossi a réussi un deuxième larcin. Pour un deuxième match consécutif, l’ailier défensif a effectué une passe latérale à son coéquipier Redha Kramdi qui a finalement été arrêté à la ligne de 24 du Rouge et Or.

Après une passe à Kevin Kaya et une punition de rudesse à Laval, Ryth-Jean Giraud a capté une passe d’une verge pour le majeur.

Les Carabins auraient pu ajouter à leur avance de 16-5, mais un jeu truqué sur une tentative de placement de 27 verges a avorté. Le teneur Raphaël Major-Dajenais avait le jeu au sol quand il a remis le ballon à Marc-Antoine Dequoy.

Botté bloqué

Alors que l’offensive du Rouge et Or éprouvait des problèmes, les unités spéciales ont sorti un lapin de leur chapeau. William Lavoie a bloqué un dégagement de Louis-Philippe Simoneau et le Rouge et Or a repris le ballon à la ligne de 32 des Bleus.

Une passe à Marc-Antoine Pivin et deux pénalités ont amené Laval à la ligne de six verges des Carabins. Sur le jeu suivant, Chénard a repéré Antoine Dansereau-Leclerc fin seul dans la zone des buts.