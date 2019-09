Vivre chez papa maman

Comme l’a écrit Joseph Facal jeudi, dans une chronique qu’il faut encadrer, à force de se faire dire « Non, vous n’avez pas le droit d’abolir les commissions scolaires », « Non, vous n’avez pas le droit d’interdire les signes religieux », « Non, vous n’avez pas le droit de faire ci » et « Non, vous n’avez pas le droit de faire ça », les Québécois vont peut-être se dire « Coudonc, qu’est-ce qu’on fait dans ce pays-là si on ne peut pas se gérer comme on l’entend ? »

Car c’est ça, la question de fond.