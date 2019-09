34e Gala des prix Gémeaux: robes courtes et colorées

Un souffle des années 80 flottait à la Place des Arts, alors que les artistes foulaient le tapis rouge en direction du Théâtre St-Denis pour le 34e Gala des prix Gémeaux. Plusieurs des invitées et des nommées ont craqué pour des robes courtes et colorées, dont les épaules et les manches marquées sont synonymes de cette époque.

Antoine Bertrand et Catherine-Anne Toupin

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Je suis un peu déçue, car la griffe Twenty Cluny a fait faillite, mais je porte fièrement l’un de leurs modèles. Quant à Antoine, il porte du Sartorialto. Pourquoi changer une recette qui fonctionne bien ? », a dit Catherine-Anne Toupin.

Mylène St-Sauveur

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Mylène St-Sauveur s’est glissée dans une robe « argent liquide » The Attico, accessoirisée de boucles d’oreilles Messika et Deux Lions.

Laurence Leboeuf

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Denis Gagnon a revisité le smoking pour Laurence Leboeuf.

Sophie Desmarais

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Ma styliste Olivia Leblanc, le designer Xavier Laruelle et moi voulions un look anémone de mer avec des jeux de transparence. » C’est ainsi que Sophie Desmarais a décrit sa tenue.

Chantal Lacroix

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Chantal Lacroix a puisé dans la collection Terani Couture cette robe glamour et dramatique.

Charlotte Legault

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« C’est mon père (Richard Legault) qui a conçu ma robe. Le modèle s’inspire un peu de Dior et des belles années de Galliano », a expliqué Charlotte Legault, qui portait des sandales Loriblu de Chaussures Semy.

Marie-Mai

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Marie-Mai s’est tournée vers The Attico et Alexandre Wang pour ce look rutilant.

Karine Vanasse

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Toujours aussi élégante, Karine Vanasse a fait honneur à la designer Sophie Theallet.