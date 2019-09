Affronter un adversaire redoutable

Julie Gosselin est atteinte d’une maladie si rare qu’elle n’a pas encore de nom. La femme de 28 ans est porteuse du gène PIK3CA, un syndrome d’hypercroissance qui entraîne de graves séquelles. « C’est comme si j’avais plusieurs aiguilles qui transpercent mon abdomen », raconte la jeune femme qui doit se battre quotidiennement face à un redoutable adversaire que personne ne connaît.

La Sherbrookoise a commencé très jeune à être malade, et ses parents devaient régulièrement se rendre à Montréal, à l’hôpital Sainte-Justine, pour comprendre de quoi elle souffrait.

Sa jambe gauche était légèrement plus longue que l’autre, elle avait à différents endroits plusieurs masses graisseuses en plus d’avoir une importante insuffisance veineuse.

« Je n’avais pas encore cinq ans, et c’était normal pour moi de manquer de l’école, se souvient-elle. Les médecins se doutaient que j’avais quelque chose, mais ils ignoraient quoi. »

« J’ai réalisé que c’était quelque chose de grave en entendant sa voix et la façon dont il s’est adressé à elle. »

Le médecin a mentionné à la tante de Julie que sa nièce était atteinte du syndrome de Protée, un trouble de croissance très rare qui frappe une personne sur un million et qui est considéré comme une maladie orpheline.

Vingt ans plus tard, Julie Gosselin ne se souvient plus des moments qui ont suivi cette conversation sur la route du retour vers Sherbrooke.

« On a sûrement écouté de la musique rock comme on le faisait chaque fois que l’on revenait à la maison », dit-elle en haussant les épaules.

« Ma tante essayait toujours de rendre la situation la plus joyeuse possible », ajoute-t-elle.

« Ça me permet, pendant quelques heures, d’avoir un peu de répit », soupire-t-elle.

La jeune femme doit également être hospitalisée de trois à quatre fois par année, et ce, pendant plus d’une semaine en raison des maux qui sont incontrôlables.

« Ça fait tellement mal que je ne suis plus capable de parler », poursuit-elle.

L’une de ces hospitalisations s’est déjà prolongée pendant un peu plus d’un mois à l’hiver 2017.

« Je pèse généralement autour de 125 livres, et cette fois-ci j’étais descendue à 95 en seulement quelques jours », estime-t-elle.

Encore aujourd’hui, elle ne peut se permettre de manger « un gros repas » lorsqu’elle est affamée et doit se contenter de plusieurs petites portions pour s’alimenter.

« Une dizaine, peut-être plus », se désole-t-elle en mentionnant que ces embolies ont causé des séquelles à ses poumons et qu’ils fonctionnent aujourd’hui moins bien.

« L’une des choses les plus difficiles de ma situation, c’est de me retrouver face à l’incertitude et de ne pas savoir jusqu’où la maladie peut évoluer. J’aimerais avoir des réponses, mais je n’en ai pas », dit-elle avec regret.