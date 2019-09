Air Saguenay: l’absence de réponses fait mal

Deux mois après l’écrasement d’un de ses appareils au Labrador, le président d’Air Saguenay s’est rendu sur les lieux vendredi afin de planter une croix en l’honneur des victimes. Il accepte toutefois difficilement le fait qu’il ne connaîtra probablement jamais les causes de l’accident.

Photo courtoisie

« Ça va me trotter dans la tête toute ma vie, je n’aurai jamais de réponse, et on va toujours se demander ce qui s’est passé, c’est clair », affirme le président d’Air Saguenay, qui se résigne peu à peu à cette triste conclusion. Il s’est rendu au lac Mistastin vendredi afin de voir de ses propres yeux les lieux de l’écrasement. Il y a planté une croix en souvenir des trois personnes dont les corps n’ont jamais été retrouvés, notamment celui de son pilote Gilles Morin.