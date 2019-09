C'est arrivé la semaine du 15 septembre

15 septembre 1960

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, P146-2-2-D3-P038.

Le capitaine du Canadien de Montréal, Maurice Richard, annonce sa retraite. Il a établi plusieurs records de la Ligue nationale de hockey (LNH), dont ceux du nombre de buts marqués en saison régulière (544) et en séries éliminatoires (82). Le Rocket est le premier joueur à marquer 50 buts en saison régulière, en autant de parties ! Un record égalé seulement plus de 35 ans plus tard par Mike Bossy, puis par Wayne Gretzky, au début des années 1980. Avec certains articles de journaux, Richard a aussi tenté de sensibiliser l’opinion publique et les dirigeants de la ligue à certains comportements discriminatoires envers les joueurs canadiens-français. À son décès, en 2000, des milliers d’admirateurs participent à ses funérailles nationales.

16 septembre 1987

Signature du protocole de Montréal, accord international qui vise à protéger la couche d’ozone. Il est signé par 24 pays.

17 septembre 1954

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, P146-2-2-D4-P004.

Le premier ministre Duplessis refuse pour la troisième fois, depuis 1953, le versement de subventions fédérales aux universités québécoises. La mentalité duplessiste en matière d’éducation se fonde sur un nationalisme canadien-français conservateur et protecteur d’un champ de compétence traditionnellement provincial. Fortement autonomiste, Duplessis refuse obstinément ce qu’il considère être une potentielle ingérence d’Ottawa dans le milieu académique du Québec, préférant offrir un financement ponctuel. En 1953, Duplessis commande une commission royale d’enquête lors de laquelle la situation financière des universités serait étudiée, entre autres enjeux. Cette commission donne lieu à un questionnement profond sur le rôle de l’université dans la société québécoise.

18 septembre 1957

Sur la rue Crescent, Denyse Delrue ouvre une galerie d’art où passeront tous les peintres modernes du Québec, de Jean-Paul Mousseau à Alfred Pellan.

19 septembre 1967

Décès de Monique Proietti, dite « Monica la mitraille », soupçonnée d’avoir participé, mitraillette à la main, à plus de 20 vols de banques. Elle est abattue par la police de Montréal.

20 septembre 1917

Certaines femmes exercent leur droit de vote pour la première fois lors des élections fédérales canadiennes. La Loi donne le droit de vote aux femmes servant dans l’armée ainsi qu’aux conjointes et parentes de militaires.

21 septembre 1979

Assermentation de Lise Payette au poste de ministre du tout premier ministère de la Condition féminine dans le gouvernement Lévesque.