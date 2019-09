Chasser la différence

Il y a quelques semaines, un groupe d’experts recommandait aux autorités scolaires de New York de diversifier la fréquentation des écoles publiques et d’offrir des places à des élèves qui auraient obtenu des résultats inférieurs dans les tests sélectifs. Ces experts ont constaté que la représentation de certaines communautés n’était pas proportionnelle à leur poids démographique dans les écoles de douance et voudraient mettre un terme à l’apartheid scolaire. Cependant, la recommandation n’a pas l’heur de plaire à tous, au point où certaines personnes de race blanche s’indisposent que leur enfant soit contaminé par des élèves moins performants.

Il y a quelques mois, Le Journal révélait qu’un chantier de réflexion était en branle afin d’abaisser les critères de sélection pour les programmes d’éducation internationale. Plusieurs écoles voudraient que ces programmes soient moins élitistes et plus accessibles à l’ensemble des élèves. La réaction ne s’est pas fait attendre, y compris dans les pages du Journal, pour arguer que cette ouverture nuirait aux élèves doués et pour dénoncer le prétendu nivèlement vers le bas. Pourtant, l’objectif poursuivi consiste à tirer un plus grand nombre d’élèves vers le haut et à s’éloigner d’un système d’éducation à deux vitesses. Ainsi, la mixité sociale n’a pas meilleur goût chez nous que chez nos voisins du sud.