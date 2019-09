VIAU, Pierrette



À Saint-Eustache, le 4 septembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Pierrette Viau, elle a rejoint sa soeur Nicole.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre, ses frères et soeurs Lise, Claudette (Noël), René (Lucie) et Denise, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée le vendredi 20 septembre 2019 dès 10h au:146, RUE ST-LOUISSAINT-EUSTACHELes funérailles auront lieu ce jour même à 14h en l'église Saint-Eustache.