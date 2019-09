Intensité variable

Évaluer les performances individuelles au cours d’un match intraéquipe n’est jamais une tâche facile. Pour la majorité des vétérans, le niveau d’intensité est à peine plus élevé que lors des rencontres amicales qu’ils disputent au cours de l’été. On peut les comprendre. Pourquoi risquer de se blesser dans un match où l’enjeu est encore moins important qu’un match préparatoire ?

Et pour ce qui est de la structure de jeu, on repassera. N’empêche, cette rencontre a comblé les nombreux spectateurs qui se sont déplacés au Centre Bell.

« C’était l’occasion pour Jeff et moi de comprendre où l’autre se positionne sur la patinoire et de mettre en place notre communication. Je sais qu’il aime se porter en attaque. Plus nous jouerons ensemble et plus la chimie se développera », a indiqué l’ancien défenseur des Jets.