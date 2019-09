Le débat ne va pas mourir

Le débat sur l’aide médicale à mourir se réinvite dans l’actualité et il n’est pas prêt d’être terminé.

C’est normal. En organisant une commission non partisane sur cette question sensible il y aura bientôt 10 ans, la députée Véronique Hivon savait qu’elle établissait les bases d’une réflexion qui, bien plus que de vider la question, s’installerait sur le temps long.