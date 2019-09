En l’emportant 3 à 2 devant les Rapids du Colorado, dimanche, au BMO Field, le Toronto FC a prolongé à sept sa série victorieuse en Major League Soccer (MLS).

Le Toronto FC gagne à nouveau en attendant l’Impact

Les hommes de Greg Vanney ont frappé très rapidement dans ce match. Tsubasah Endoh, à la huitième minute, puis Alejandro Pozuelo, sur tir de pénalité, ont donné une avance de deux buts à Toronto après 13 minutes. Le Canadien Jonathan Osorio a ajouté un autre but à la 70e minute.

Avec ce gain, Toronto a maintenant autant de points au classement que le D.C. United, au quatrième rang de l’Association Est de la MLS. Les Rapids, eux, s’éloignent un peu plus d’une présence en éliminatoires, puisqu’ils sont maintenant à sept points du FC Dallas en septième position dans l’Ouest.

Toronto se rendra maintenant à Montréal, où les joueurs disputeront la victoire à l’Impact lors du match aller de la finale du Championnat canadien, mercredi prochain.

Un but malchanceux coule les Red Bulls

Les Red Bulls de New York ont perdu 4 à 2 face à aux Sounders de Seattle, qui ont profité d’un but contre son camp de Sean Davis.

Davis ne peut que s’en trouver plus malheureux puisque c’était le but gagnant pour Seattle, qui jouait à domicile dimanche. À la 83e minute de jeu, le centre à mi-hauteur de Victor Rodriguez a été dévié par le milieu de terrain Davis et le gardien Luis Robles n’y a vu que du feu.

Nicolas Lodeiro a ajouté deux buts pour l’équipe locale tandis que Jordan Morris a cumulé un but et une passe décisive. Seattle prend désormais l’exclusivité du deuxième rang dans l’Association de l’Ouest de la MLS. Les Red Bulls demeurent sixièmes, quatre points devant l’Impact.

Le D.C. United met un pied en séries

Le D.C. United a profité d’une courte victoire de 1 à 0 face aux Timbers de Portland pour se rapprocher d’une présence en séries d’après-saison.

Avec 45 points, D.C. s’approprie le cinquième rang et possède dorénavant huit points d’avance sur l’Impact, qui sont tout juste à l’extérieur du portrait éliminatoire.

Le seul but du match est venu à la 25e minute. Le défenseur des Timbers Bill Tuiloma a été crédité d’un but contre son camp lorsqu’il a tenté de dégager un centre à ras le sol d’un attaquant adverse. Le gardien Bill Hamid a été solide pour enregistrer son blanchissage, réalisant quatre arrêts.

Les Timbers ont tenté un incroyable nombre de 23 tirs sur la cage de Hamid, ratant l’immense majorité de ceux-ci.