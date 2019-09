Les 5 meilleurs remerciements de la soirée du 34e Gala des prix Gémeaux

Dans les galas, on se souvient toujours des gagnants, mais surtout de leurs discours de remerciement.

Parfois drôle, parfois émouvant (et parfois même les deux à la fois), voici les discours qui auront été les plus marquants, durant la soirée du 34e Gala des prix Gémeaux.





Florence Longpré

«Papa, tu m'as dit ''Yes, on se voit à la télé demain!'' Évidemment, je te vois pas. J'étais tellement un enfant bizarre. Merci de m'avoir laissée dessiner sur mes murs, j'en ai fait un métier. Je t'aime, je te dois tellement. Merci, maman. (...) J'ai envie de dire: c'est notre télé, pis c'est le fun quand on est tous dedans.»





Fabien Cloutier

«Je suis allé à la chasse hier, je me suis dit ''tout va bien aller''. Là je suis ici, je suis nerveux, j'ai mon papier. (...) Tourner 30 jours sur 30, ça donne pas beaucoup le temps de faire un rôti de palette ou de plier le linge. Merci à ma femme de comprendre ça. Et merci à mes fils de comprendre mon absence.»





Marie-Ève Janvier

«Le coeur me débat. C'est vraiment spécial, on fait un métier où on est chanceux, on reçoit beaucoup d'amour. (...) Celui-là me touche sincèrement.»





Claude Legault

«Merci de m'avoir offert un rôle comme ça. J'ai souvent joué les justiciers... de jouer un assassin, ça m'a sorti de ma zone de confort. (...) J'ai jamais eu la chance de faire l'école de théâtre. J'aurais aimé, mais j'ai pas pu. Mais j'ai rencontré la LNI. Robert Gravel aurait eu 75 ans, j'ai une pensée pour lui, mais aussi pour Yvon Leduc, qui se bat pour sa vie. Tous ses enfants d'impro pensent à lui.»



Ève Landry

«Je vais prendre un petit deux secondes pour vous regarder. Ça fait 26 ans que j'attend ça. (...) Guylaine, te cotôyer sur une base régulière, en début de carrière, ça fait une base solide. Tu es une femme d'exception, je t'aime. (...) Papa, maman, si j'avais pas vu dans vos yeux qu'il se passait quelque chose quand je faisais des sketchs, j'aurais arrêté d'en faire.»