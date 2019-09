Les Alouettes dans la bonne direction

REGINA | Les Alouettes ont perdu un premier match depuis le 9 août, samedi à Regina. Je suis assez confiant pour dire qu’ils vont se relever et qu’on aura droit à une bonne fin de saison de leur part.

Ça fait deux semaines que j’observe cette équipe de plus près. Sur le terrain, elle est loin d’être parfaite. Elle commet encore beaucoup trop d’erreurs pour faire partie de l’élite de la Ligue canadienne.

Par contre, j’aime l’ambiance qui règne au sein de l’équipe. Le groupe d’entraîneurs et de joueurs a une attitude irréprochable dans un contexte qui est loin d’être facile. Avant même le premier coup d’envoi, ils auraient pu baisser les bras. Ils ne l’ont pas fait.

Ils ont plutôt décidé de s’accrocher et de contrôler ce qu’ils peuvent. C’est ce qu’on voit de leur part à chaque rencontre. Ce n’est pas toujours sexy, mais ils donnent un bon spectacle. Ça me rappelle un peu le Canadien la saison dernière.

Cet état d’esprit a remplacé la complaisance dont on a été trop souvent témoins au cours des dernières saisons. C’est un gros pas en avant.

Lorsqu’on parle de caractère et d’attitude, ça part toujours du groupe d’entraîneurs.

Toutefois, il n’a jamais décroché un de ces emplois. Selon moi, les équipes devaient s’interroger sur la personnalité de Jones et sur sa capacité à gérer un groupe de joueurs. Jones est un gars toujours souriant. Il donne l’impression de ne pas être sévère, mais ce n’est pas la réalité.

Il est capable de serrer la vis quand c’est le temps. Plusieurs joueurs me l’ont confirmé. Il n’a pas besoin de discours enflammés pour se faire comprendre. Ses yeux et ses expressions faciales parlent plus fort que ses paroles.