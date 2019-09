Les plus beaux looks du tapis rouge du Gala des prix Gémeaux

Les vedettes de la télé québécoise se sont réunies dimanche le 15 septembre 2019 pour célébrer les meilleures émissions de l'année et ses artisans.

Pour l'occasion, les acteurs, animateurs et stars de télé-réalité ont défilé sur le tapis rouge dans leurs plus beaux looks!

Voici tous les looks du Gala des prix Gémeaux:

Rosalie Vaillancourt

André Robitaille

Karine Vanasse

Laurence Leboeuf

Mylène St-Sauveur

Catherine Trudeau

Bénédicte Décary et François Papineau

Claude Legault

Mélissa Désormeaux-Poulin

Anaïs Favron

Noémie et Mitsou Gélinas

Jean-Philippe Wauthier

Isabel Richer

Guylaine Tremblay

Ludivine Reding

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Mylène Mackay

Ingrid Falaise

Claudine Prévost

Herby Moreau

Catherine Beauchamp

Élyse Marquis

Valérie Roberts

Marina Orsini

Julie Snyder

Antoine Bertrand et Catherine-Anne Toupin

Gabrielle Fontaine

Jean-François Pronovost

Élodie Grenier

Vincent Leclerc et Mélanie Pilon

Pierre-Yves Lord

Charlotte Legault

Marie-Mai

Chantal Lacroix

Karine Gonthier-Hyndman

Sébastien Diaz et Bianca Gervais

Magalie Lépine-Blondeau

Annie-Soleil Proteau

Sophie Cadieux

Luc Langevin

Sophie Desmarais

Vincent-Guillaume Otis

Hélène Bourgeois-Leclerc

Patrice Godin

Hélène Florent

Julie Le Breton

Geneviève Brouillette

Mehdi Bousaidan

Christian Bégin

Marie-Claude Barrette et Mario Dumont

Anouk Meunier et Daniel Melançon

Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier

Émilie Bibeau et Benoît McGinnis

Jean Airoldi

Plus de looks à venir au courant de la soirée