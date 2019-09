Maison Tanguay: un couple de Shawinigan remporte le grand prix

Un couple de Shawinigan était sur un petit nuage dimanche matin après avoir été désigné grand gagnant de la Maison Tanguay en direct à la télévision.

Photo DIDIER DEBUSSCHÈRE

«Je ne le réalise même pas. Pour le moment, je ne le vois même pas, le 500 000 $. J’avais dit à ma blonde: c’est sûr qu’on va gagner», a lancé Normand Martel, 68 ans, encore très fébrile quelques minutes après le grand tirage.

Avec sa conjointe Jeanne-Manche Ayotte, le retraité du Cégep de Shawinigan avait le choix entre une maison de rêve ou un demi-million de dollars.

Photo DIDIER DEBUSSCHÈRE

«À date, ça va être le 500 000 $. À l’âge qu’on a, on a nos choses à nous. On a notre petite maison de campagne. Elle est toute petite, mais elle fait très bien notre affaire», pensaient à voix haute les compagnons de vie.

Des proches à gâter

Les fiers parents de quatre enfants et grands-parents de quatre petits-enfants ont déjà une petite idée de ce qu’ils feront avec une pareille somme d’argent.

Photo DIDIER DEBUSSCHÈRE

«On va prendre une semaine de vacances pour se reposer, puis après ça, on va voir ce qu’on va faire avec le montant d’argent. Là, on a des enfants, des petits enfants. On va les gâter. Je suis sûr qu’ils sont devant la télé en ce moment», a partagé M. Martel.

Bon an, mal an, le tirage de la Maison Tanguay permet de tirer un profit de près de 2 millions de dollars qui sont ensuite distribués dans l’est du Québec dans la cause des enfants vivants avec une déficience intellectuelle ou physique.

«C’est de loin notre plus grosse activité de financement. [...] Notre but, c’est de toucher le plus de monde possible», dit le président de la Fondatin Maurice Tanguay, Jacques Tanguay.

Selon lui, ce simple concours change «beaucoup, beaucoup» de vies: celle des gagnants, mais surtout celle des enfants malades et leurs proches. L’argent peut servir à donner un répit à des parents, envoyer des jeunes dans des camps de vacances, payer des soins ou financer l’achat d’équipements.

Un rêve

Quant à la Maison Tanguay, elle n’a pas vu le jour depuis 12 ans, étant maintenant visitée de façon virtuelle. Ce qui n’empêche pas les architectes de se surpasser chaque année dans sa conception.

«On est là pour faire des heureux, créer un rêve», indique M. Tanguay.

La matinée a été haute en émotion pour les 15 finalistes de la Maison Tanguay. Pendant plus d’une heure, les candidats ont été éliminés un à un, sans toutefois partir les mains vides puisque de nombreux chèques-cadeaux leur ont été remis.

Le 2e prix, un crédit-voyage de 5000 $, a été remporté par Francis Godbout. En tout, 700 000 $ ont été remis en prix divers.