Mario Pelchat signe un émouvant texte à l’attention de sa mère

Mario Pelchat a écrit un texte tout en émotion, dans lequel il laisse sous-entendre que sa mère en serait à vivre ses derniers moments.



Samedi en fin de journée, le chanteur s’est ouvert, tout en vulnérabilité, sur sa page Facebook, en publiant un message très touchant dans lequel il parle de sa mère, Raymonde.



«Ce soir mon âme toute entière souffre, ma tendre maman s’est installée dans ce qui vraisemblablement sera... sa dernière demeure ici bas», a déclaré d’entrée de jeu l’interprète de Je ne t’aime plus.





Il explique que bien qu’il compatissait avec ses proches lorsque ceux-ci traversaient des deuils, il comprend maintenant qu’il n’en saisissait pas toute la portée avant de l’avoir vécu, et que rien n’est comparable à cela.



«J’ai versé toutes les larmes de mon corps en la quittant ce soir et je pense à toutes les fois où quelqu’un de mon entourage me parlait du départ de sa mère et de la douleur qu’ils ou qu’elles ressentaient; bien que je compatissais de tout mon cœur et le plus honnêtement du monde, bien que je croyais comprendre, je réalise que je n’en saisissais pas toute la portée... j’ai vécu bien des tristesses, de grandes peines et des épreuves (comme tout un chacun sommes appelé(es) à traverser au cours d’une vie) Rien cependant n’est comparable à ce passage hélas obligé», se désole-t-il.



Il ajoute: «Ma petite maman, NOTRE tendre maman, toute une vie de souvenirs, de rires, de joies, de peines, de réconfort, de soutien et d’amour. Ce sont les odeurs de tes petits plats, de nos étés au camping, de nos voyages, de nos Noëls, ce qu’ils ont été avec toi et l’appréhension de ce qu’ils deviendront sans toi, tout ce que nos yeux continueront de voir, ce que nous vivrons et voudrions partager avec toi, ton amour de la musique, te voir jouer du piano, de l’accordéon, de t’entendre chanter, de te voir t’émerveiller de tout et de rien. Tout cela et bien plus encore, toutes ces choses qui semblent tout à coup ne plus faire de sens sans toi auprès de nous.»

Photo Agence QMI, Dominick Gravel





Terminant son message sur une note plus optimiste, Mario Pelchat souligne toute l’importance que sa mère a eu dans sa vie, et à quel point il profitera des moments avec elle jusqu’à la toute fin.



«Je suppose qu’on s’en sort un jour, que la vie continue et qu’elle sera juste différente mais justement, cette différence que tu faisais dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui sont triste de te voir lentement partir, elle était (et est toujours) immense. Tu es et tu auras été maman, un rayon de soleil qui réchauffe, réconforte, fait croître, aime et illumine, tu portes bien ton nom Raymonde, tel un rayon sur le monde! Je t’aime tant ma douce maman... Mais, tu es encore là et jusqu’à la fin je veux me gaver de tes paroles, de tes conseils, de tes mains douces, de ton cabotinage, de ton beau sourire, de ton cœur pur et vrai», conclut-il.



On garde Mario et ses proches dans nos pensées durant ces moment difficiles.