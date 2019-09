Négociations d’un nouveau contrat: grève de la maintenance chez GM

DETROIT | Quelque 850 ouvriers de maintenance des usines de General Motors dans le Michigan et l’Ohio ont entamé une grève dimanche alors que les négociations entre GM et le puissant syndicat United Auto Workers étaient dans l’impasse la veille, a indiqué le syndicat UAW.

Cette grève contre Armark, un sous-traitant gérant la maintenance dans les installations de GM dans le Midwest, est considérée comme un prélude à un débrayage potentiel de 46 000 cols bleus employés par le constructeur.

Le contrat actuel du syndicat United Automobile Workers a pris fin samedi et UAW devait décider dimanche si la grève allait s’étendre.

Le syndicat a prolongé son contrat avec Ford et Fiat Chrysler vendredi.

«Nous continuons à travailler dur pour trouver des solutions à des problèmes très difficiles. Nous sommes prêts à négocier sans interruption, car des milliers de familles de GM – et des milliers d’autres chez nos concessionnaires et fournisseurs – comptent sur nous pour gagner leur vie», a déclaré GM dans un communiqué.

«Notre objectif reste de bâtir un avenir solide pour nos employés et notre entreprise», a ajouté le constructeur.

Terry Dittes, vice-président de l’UAW chargé des négociations entre le syndicat et GM, a déclaré samedi dans une lettre aux dirigeants du syndicat que les négociations avaient peu avancé depuis leur lancement en juillet et qu’il ne prévoyait pas de prorogation du contrat signé en 2015.

«Tandis que nous luttons pour obtenir de meilleurs salaires, des soins de santé abordables et de qualité et la sécurité de l’emploi, GM refuse de faire passer les Américains qui travaillent dur devant ses profits record de 35 milliards de dollars [...]. Nous sommes unis dans nos efforts pour obtenir un accord que nos membres et leurs familles méritent», a affirmé M. Dittes.

L’impasse coïncide avec la fin d’une semaine chaotique marquée par l’arrestation d’un membre du conseil d’administration de cette organisation par le FBI. Vance Pearson, directeur de l’UAW pour St-Louis, est accusé d’avoir utilisé l’argent des cotisations syndicales pour financer un style de vie somptueux.

Selon les enquêteurs, M. Pearson s’est servi de la tenue de conférences syndicales pour dissimuler la location à long terme d’hébergements dans des centres de villégiature coûteux à San Diego et à Palm Springs, en Californie.

«GM est scandalisé et profondément préoccupé par la conduite des dirigeants syndicaux telle que révélée par l’enquête du gouvernement et par le nombre croissant d’accusations», a déclaré GM dans un communiqué.

«Le contrat et les accusations qui circulent [...] sont deux problèmes distincts», a affirmé pour sa part Harley Shaiken, expert syndical à l’Université de Californie-Berkley qui étudie UAW depuis longtemps.

Selon lui, ce qui inquiète probablement davantage GM, c’est la montée du militantisme de ses effectifs, qui attendent du syndicat un contrat prévoyant des améliorations économiques.