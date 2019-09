TIFF, Deauville et Mostra de Venise: looks à retenir

Alors qu’au printemps le Festival de Cannes braque les projecteurs sur la Croisette, d’autres événements cinématographiques prennent du galon. Les trois festivals qui marquent la rentrée attirent de plus en plus la crème de la crème. La Mostra de Venise, le Festival du cinéma américain de Deauville et le TIFF ont présenté des films dans lesquels jouaient les Meryl Streep, Scarlett Johansson, Kristen Stewart et Jessica Biel de ce monde. On y découvre aussi les nouvelles venues du star-système du septième art, en l’occurrence Keke Palmer, Sophie Turner, Zazie Beetz et Timothée Chalamet. Survol des looks à retenir.

Timothée Chalamet pour The King

Photo AFP

Pour son complet gris Haider Ackermann coordonné à une blouse en soie dont le pantalon roulotté dégage une botte western.

Felicity Jones pour The Aeronauts

Photo AFP

Pour la couleur gris argenté de cette robe Valentino : cela nous sort de l’habituelle transparence sur fond noir qui aurait fait de cette tenue une unième robe diaphane.

Brie Larson pour Just Mercy

Photo AFP

Pour la simplicité de sa mise en beauté et de son accessoirisation qui laissent vibrer sa minirobe rose Giambattista Valli Haute Couture ornée d’une boucle en traîne.

Keke Palmer pour Hustlers

Photo AFP

Pour le décolleté original de cette robe Roberto Cavalli qui est la bonne réponse à la fente haute sur la cuisse.

Kristen Stewart pour Seberg

Photo AFP

Pour sa dégaine garçonne, elle injecte la bonne dose de désinvolture à cette tenue Chanel.

Mariana Di Girolamo pour Ema

Photo AFP

Pour l’ensemble de cette tenue Alberta Ferretti Limited Edition, les volumes, l’agencement de couleurs, les proportions et les matières satinées.

Sophie Turner pour Heavy

Photo AFP

Pour la simplicité et l’élégance raffinée de cette robe Louis Vuitton.

Scarlett Johansson pour Marriage Story

Photo AFP

Pour la détermination avec laquelle elle porte la création cramoisie Celine, ainsi que pour sa coiffure à l’effet mouillé si tendance cette saison.

Zazie Beetz pour Joker

Photo AFP

Pour son arrivée dans une tenue florale hyper colorée, signée Valentino haute couture, qu’elle s’est pleinement appropriée.

Jessica Biel pour Limetown

Photo courtoisie

Pour la superposition de robes transparentes Fendi. Une astuce à explorer.

Bianca habillée par Marie Saint Pierre

Photo AFP

C’est à Maison Marie Saint Pierre que sont revenus les honneurs d’habiller Bianca Andreescu pour sa tournée médiatique, la première Canadienne, tous sexes confondus, à remporter les Internationaux des États-Unis.

Photo AFP

De plus, dans le cadre de la Fashion Week de New York, la designer montréalaise est de retour dans la Grosse Pomme et ouvre une boutique éphémère pour deux mois au 249, rue Church, dans le quartier de TriBeCa.